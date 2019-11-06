В группе "A" Лиги чемпионов у "Реала" дела пока идут так себе. В Париже "королевский клуб" был разгромлен ПСЖ, а затем дома с трудом унес ноги от скромного "Брюгге". Победа пока - только одна, над "Галатасараем" в гостях с минимальным счётом. Сегодня мадридцы примут турецкую команду на "Сантьяго Бернабеу".

Четыре очка после трёх туров - результат для "Реала" несерьёзный. "Брюгге" наступает на пятки, да и стамбульцы могут догнать, если вдруг этим вечером выиграют.

Пока у "Галатасарая" лишь одно очко - за гостевую ничью с бельгийской командой. Обе домашние игры - с фаворитами - клуб из Стамбула проиграл. Может, на выезде повезёт больше?

Начало игры - в 23:00 мск.