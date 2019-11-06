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06.11.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.

- В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут, - сообщила директор городского департамента образования Елена Иванова. - Проверка дошкольного учреждения завершена, ее результаты будут направлены в компетентные органы.

Фото: ISTOCK.COM
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Напомним, на минувшей неделе в соцсети была размещена видеозапись, на которой четырехлетние воспитанники одного из ярославских детсадов прыгают на спине у девочки, тычут одногруппницу лицом в землю, пинают и бьют ее руками. Департамент образования мэрии Ярославля организовал по факту избиения ребенка служебную проверку, на время которой 69-летний воспитатель была отстранена от работы. Позднее женщина написала заявление об увольнении.

Кроме того, свою проверку организовало региональное управление СК РФ, возбудившее по ее итогам уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования дела председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК.

Производство по факту жестокого обращения с девочкой возбудил также аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. К счастью, со здоровьем пострадавшего ребенка все в порядке. В областном департаменте здравоохранения рассказали, что после случившегося девочку направили на медобследование, показавшее, что травм у нее нет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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