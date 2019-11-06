В Прикамье осудили четырех человек по делу о взрыве на химзаводе "Азот"

Березниковский городской суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) четырех сотрудников предприятия "Азот".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что в мае этого года на предприятии "Азот" произошло чрезвычайное происшествие - в результате проведения сварочных работ взорвалась емкость высотой 11,5 метра, в которой ранее хранились взрывоопасные вещества. В результате взрыва погибли три сотрудника предприятия. Фигуранты уголовного дела нарушили требования промышленной безопасности и спровоцировали чрезвычайную ситуацию - дали распоряжение провести работы по ремонту емкости с взрывоопасным веществом.

Суд приговорил технолога и двух начальников смены к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Еще один фигурант уголовного дела приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно.