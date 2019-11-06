Тизер: "Рождественская песнь" от создателя "Острых козырьков"

Нас ждёт ещё одна версия классической сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песнь".

Новой адаптацией для BBC займётся Стивен Найт, создатель сериалов "Табу" и "Острые козырьки". И это будет мини-сериал.

В ролях - весьма достойные люди: Гай Пирс, Стивен Грэм, Энди Сёркис и другие.

Премьера назначена на грядущий декабрь, точной даты ещё нет.

А пока можно ознакомиться с тизером.

"Песнь" адаптировалась под разные форматы множество раз. Десять лет назад вышел фильм Роберта Земекиса с Джимом Керри в главной роли.

Ранее стало известно, что Энди Сёркис вместе с Колином Фарреллом может пополнить актёрский состав нового "Бэтмена".