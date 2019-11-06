Вышел трейлер фильма с Сэмюэлом Джексоном о сегрегации в США

Apple всё активнее вовлекается в кинопроизводство. В Сети появился трейлер нового фильма компании. И тематика его беспроигрышная: расовая сегрегация в США в прошлом веке.

Главные роли исполняют Сэмюэл Джексон (в представлениях не нуждается) и Энтони Маки ("Видоизменённый углерод", "Чёрное зеркало", Сокол из Киновселенной Marvel).

В центре сюжета - реальная история о паре предприимчивых чернокожих парней, основавших агентство недвижимости, которым формально руководил подставной белый. Они тем временем притворялись дворником и водителем.

Американская премьера - 6 декабря. О российской пока данных нет.