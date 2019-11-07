Ярославский детский омбудсмен назвал виновных в избиении ребенка в детсаду

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области завершил проверку по факту жестокого обращения с ребенком в одном из детсадов региона.

По мнению ярославского детского омбудсмена Михаила Крупина, причиной драки между воспитанниками детского сада стало "не только ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующим, воспитателем и педагогом-психологом детского сада, но и отсутствие действенного контроля за работой дошкольного учреждения со стороны контролирующих и надзорных органов". А именно департаментов образования области и города.

Аппарат уполномоченного, кроме того, по результатам проверки предложил меры по устранению причин и условий, способствующих проявлению детской агрессии, а также поставил вопрос о привлечении виновных к ответственности. Родителям ребятишек, участвовавших в избиении сверстницы, тоже предложено подумать о допущенных ошибках в воспитании.

- Несомненно, органы исполнительной власти области, местного самоуправления, образовательные организации примут меры, направленные на недопущение подобных происшествий в дальнейшем. Но и родители, как полноправные участники образовательного процесса, должны сделать работу над ошибками, - уверен Михаил Крупин.

Напомним, во время прогулки на территории детского сада в Ярославле четырехлетние дети несколько минут пинали и били руками лежавшую на земле сверстницу, пока их не остановила запоздало отреагировавшая на это воспитательница.

Кроме аппарата детского омбудсмена свою проверку в связи с инцидентом проводил городской департамент образования. 6 ноября он отчитался о завершении проверочных мероприятий, однако о сделанных выводах не сообщается. Воспитатель, поздно заметившая странные "игры" подопечных, из детсада уволилась.

Следственные органы СК РФ расследуют возбужденное по факту произошедшего в детсаду уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).