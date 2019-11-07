Новости

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона 16:22
В Подмосковье подешевели дома в аренду на Новый год 16:19
Путин назвал семью основой основ 16:15
Умер актер "Стартрека" и "Коломбо" Уильям Уинтерсоул 16:14
Волгоградскую судью за смертельное ДТП отправили в колонию-поселение 16:11
Лукашенко подарил арабскому шейху белорусские сладости и копию Слуцкого пояса 16:09
В Перми начали проверку по факту нападения охранника на журналистку 16:06
Ярославский детский омбудсмен назвал виновных в избиении ребенка в детсаду 16:03
Низкоуглеводные диеты могут привести к проблемам с сердцем 16:03
Песков рассказал про две "демографические ямы" 16:01
Физики снова уменьшили радиус протона 16:00
Российский авторынок в октябре резко упал 16:00
Депутаты обсудили обвинения во вмешательстве с главой Deutsche Welle 15:59
На территории "Новой Москвы" газифицируют поселок Толстопальцево 15:51
На "Лiстападе" показали игровой фильм Влады Сеньковой "II" 15:45
На Ставрополье задержан министр строительства края 15:37
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle 15:37
Суд назначил дату слушаний о подготовке взрыва на концерте Киркорова 15:32
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов 15:29
На юго-востоке столицы автобус врезался в здание торгового центра 15:28
СМИ: Причиной пожара в уфимской многоэтажке могло стать курение 15:25
ЦБ: Социальная инженерия используется в 97% случаев кражи денег с карт 15:17
Археологи установили координаты исчезнувшего Кетского острога 15:13
Макрон: НАТО впала в кому 15:11
Тонущую бездомную собаку спасли из Москвы-реки 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 16:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ярославский детский омбудсмен назвал виновных в избиении ребенка в детсаду

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области завершил проверку по факту жестокого обращения с ребенком в одном из детсадов региона.

По мнению ярославского детского омбудсмена Михаила Крупина, причиной драки между воспитанниками детского сада стало "не только ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заведующим, воспитателем и педагогом-психологом детского сада, но и отсутствие действенного контроля за работой дошкольного учреждения со стороны контролирующих и надзорных органов". А именно департаментов образования области и города.

Фото: iStock
В Нижегородской области проверили данные об избиении детдомовца

Аппарат уполномоченного, кроме того, по результатам проверки предложил меры по устранению причин и условий, способствующих проявлению детской агрессии, а также поставил вопрос о привлечении виновных к ответственности. Родителям ребятишек, участвовавших в избиении сверстницы, тоже предложено подумать о допущенных ошибках в воспитании.

- Несомненно, органы исполнительной власти области, местного самоуправления, образовательные организации примут меры, направленные на недопущение подобных происшествий в дальнейшем. Но и родители, как полноправные участники образовательного процесса, должны сделать работу над ошибками, - уверен Михаил Крупин.

Напомним, во время прогулки на территории детского сада в Ярославле четырехлетние дети несколько минут пинали и били руками лежавшую на земле сверстницу, пока их не остановила запоздало отреагировавшая на это воспитательница.

Кроме аппарата детского омбудсмена свою проверку в связи с инцидентом проводил городской департамент образования. 6 ноября он отчитался о завершении проверочных мероприятий, однако о сделанных выводах не сообщается. Воспитатель, поздно заметившая странные "игры" подопечных, из детсада уволилась.

Следственные органы СК РФ расследуют возбужденное по факту произошедшего в детсаду уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про две "демографические ямы"
В СФ поддержали наказание за использование краденых персональных данных
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
С 2020 года в России введут оплату покупок по QR-коду
Бортников: Боевики готовят смертников через закрытые мессенджеры