"Гелик" станет "электричкой"

Daimler AG будет производить внедорожник Mercedes-Benz G-class на электротяге. Новостью через свой аккаунт в соцсети Twitter поделился глава отдела перехода к цифровой модели бизнеса Daimler AG (Head of Digital Transformation) Саша Паленберг.

Электрический Gelandewagen наверняка получит товарное имя EQG. Аббревиатурой EQ маркируются электромобили Mercedes-Benz, как, например, среднеразмерный кроссовер EQC, 150 экземпляров которого на прошлой неделе сертифицировали для продажи в России.

О технических характеристиках и деталях проекта говорить пока преждевременно. Между тем электромобиль Gelandewagen, уже существует.

Инженерно-производственная фирма Kreisel Electric из Австрии для демонстрации возможностей два года назад построила прототип классического Mercedes-Benz G-class c электрической силовой установкой и блоком тяговых батарей на месте штатных ДВС, трансмиссии и топливного бака.