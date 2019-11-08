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08.11.2019 15:41
Рубрика: Легковые авто

"Гелик" станет "электричкой"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Kreisel Electric Фото: Kreisel Electric
Фото: Kreisel Electric

Daimler AG будет производить внедорожник Mercedes-Benz G-class на электротяге. Новостью через свой аккаунт в соцсети Twitter поделился глава отдела перехода к цифровой модели бизнеса Daimler AG (Head of Digital Transformation) Саша Паленберг.

Электрический Gelandewagen наверняка получит товарное имя EQG. Аббревиатурой EQ маркируются электромобили Mercedes-Benz, как, например, среднеразмерный кроссовер EQC, 150 экземпляров которого на прошлой неделе сертифицировали для продажи в России.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России

О технических характеристиках и деталях проекта говорить пока преждевременно. Между тем электромобиль Gelandewagen, уже существует.

Инженерно-производственная фирма Kreisel Electric из Австрии для демонстрации возможностей два года назад построила прототип классического Mercedes-Benz G-class c электрической силовой установкой и блоком тяговых батарей на месте штатных ДВС, трансмиссии и топливного бака.

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#Mercedes-Benz