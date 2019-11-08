Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Как и было анонсировано, 7 ноября состоялась премьера биографического документального фильма о Кирилле "Децле" Толмацком, одном из пионеров отечественного хип-хопа, немало сделавшего для его популяризации.

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.

Отметив, что хоть фильм получился и не поверхностный, "но там надо глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни".

В то же время, по словам Ирины, ей в ленте журналиста Романа Супера "хватило всего".

"Каждый глубину открывает для себя сам, я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймет его по-своему", - говорит Толмацкая. Заключая, что если фильм оставит впечатления, то все не зря.

Ирина заметила, что первый просмотр картины о сыне дался ей очень тяжело, поэтому она собирается пересмотреть ее еще раз.

Ранее сообщалось, что Децл станет героем телесериала о становлении российского хип-хопа.