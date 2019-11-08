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08.11.2019 17:02
Рубрика: Российский автопром

НАМИ зарегистрировал торговый знак для аксессуаров Aurus

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Под брендом лимузина Aurus будут выпускать широкий ассортимент товаров класса премиум: от яхт до канцелярских изделий.

Об этом свидетельствует патент на товарный знак "Aurus Design", выданный владельцу торговой марки Aurus ФГУП НАМИ.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Напомним, что фактически продвижение бренда Aurus за рамки сугубо автомобильного бизнеса взяло начало в августе 2019 года, с презентации VIP-вертолета Ансат Aurus на авиасалоне МАКС-2019.

Специалистами ФГУП НАМИ был исполнен дизайн вертолета, включая схему покраски и полное убранство интерьера.

Ранее "РГ" сообщала о том, что кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования.

Не так давно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.

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