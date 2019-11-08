НАМИ зарегистрировал торговый знак для аксессуаров Aurus

Под брендом лимузина Aurus будут выпускать широкий ассортимент товаров класса премиум: от яхт до канцелярских изделий.

Об этом свидетельствует патент на товарный знак "Aurus Design", выданный владельцу торговой марки Aurus ФГУП НАМИ.

Напомним, что фактически продвижение бренда Aurus за рамки сугубо автомобильного бизнеса взяло начало в августе 2019 года, с презентации VIP-вертолета Ансат Aurus на авиасалоне МАКС-2019.

Специалистами ФГУП НАМИ был исполнен дизайн вертолета, включая схему покраски и полное убранство интерьера.

Ранее "РГ" сообщала о том, что кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования.

Не так давно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.