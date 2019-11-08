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08.11.2019 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье выпустили на волю часть белух из последней партии

Текст: Анна Бондаренко

Во второй половине дня пятницы в бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника выпустили в естественную среду обитания 19 белух, которых привезли сюда рано утром на научно-исследовательском судне "Профессор Кагановский", сообщили "РГ" в пресс-службе Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

- Сегодня же из бухты Средняя в бухту Успения отправится другое судно - "Зодиак" с 14 белухами. Завтра, если снова не вмешается погода, их выпустят на волю. "Профессор Кагановский" двинется обратно в бухту Средняя, где возьмет на борт оставшихся животных и привезет их в бухту Успения. Надеемся, что этим планам не помешает погода, - отметили там.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены на волю

НИС "Профессор Кагановский" в бухту Успения сопровождал корабль пограничников. На месте инспекторы проверили акваторию на предмет сетей, браконьерских орудий лова и северокорейских лодок. Ранее экологи опасались, что в акватории у Лазовского заповедника, где проходит выпуск, могут орудовать браконьеры из КНДР, которые могут навредить животным.

Напомним, что из-за сильного ветра погрузка животных на суда затянулась, и ученым пришлось корректировать планы. Вместо того, чтобы вывезти всех белух одновременно, их разбили на три партии.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в так называемой "китовой тюрьме" с осени прошлого года находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Оставшихся из-за погодных условий решено было выпустить ближе к месту содержания.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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