Российские вертолеты присоединятся к ежедневному патрулированию Сирии

Воздушно-космические силы России займутся патрулированием северных провинций Сирии. Группы вертолетов будут ежедневно облетать данную территорию в составе пар на высоте 50-60 метров.

Главной задачей воздушного патруля является "обеспечение безопасности" в зонах патрулирования и "сопровождение колонн военной полиции", передает ТАСС.

Первое патрулирование российские вертолеты уже провели, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. За время полета, по его словам, были взяты под контроль несколько населенных пунктов и аэродром.

Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Каждый день российские полицейские проходят не меньше десяти населенных пунктов.