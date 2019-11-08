Volkswagen Touareg получил в России новый мощный двигатель

Компания Volkswagen объявила о том, что российские дилеры марки начали продажи Touareg в исполнении Exclusive с новым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость кроссовера с таким двигателем составляет 5 049 000 рублей.

В комплектации Exclusive автомобиль оснащается светодиодными матричными фарами с системой Dynamic Light Assist, тонированными задними стеклами, омывателем фар, цифровой "приборкой", четырехзонным климат-контролем и системой проекции данных на атермальное лобовое стекло.

Ранее немецкий бренд привез в нашу страну Touareg в версии Buisness с расширенным набором оборудования. Цена новинки составляет 3 699 000 рублей для бензиновой комплектации и 4 219 000 рублей для дизельной версии.

Кроме того, как стало известно "РГ", Volkswagen Tiguan с удлиненным кузовом и опциональным третьим рядом все ближе к российскому рынку. Немецкий концерн получил на эту модификацию модели Одобрение типа транспортного средства. Автомобиль будет предложен только с бензиновыми моторами и полным приводом.

В октябре 2019 года марка Volkswagen реализовала в России 9 253 автомобиля. За период с начала года продажи выросли на 1% и составили 85 439 автомобилей.