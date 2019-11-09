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Рубрика: В мире

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"

Текст: Александр Саможнев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая должна вступить в должность первого декабря, призвала Евросоюз "учиться говорить на языке силы" на конференции фонда имени Конрада Аденауэра.
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

"Мягкой силы одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы", - передает слова Фон дер Ляйен телеканал ZDF.

Фото: AP Photo/Petros Karadjias
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По мнению будущей главы Еврокомиссии, ЕС необходимо наращивать свою мускулатуру в тех сферах, где европейцы длительное время могли опираться на других, например, в политике безопасности. Кроме того, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идет об интересах Европы.

Фон дер Ляйен не преминула покритиковать Россию и Китай. "Европа сегодня более привлекательна, чем мы часто знаем или, по крайней мере, говорим. И это несмотря на старение населения, - указала деятель ЕК. - Но у нас есть нечто бесценное: верховенство закона, свобода, демократия, открытость для многих людей - это не то, что думают молодые люди в Китае или России".

Будущая глава Еврокомиссии также отметила, что в США придумали термин "soft power" (мягкая сила), предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием "силы притяжения культуры". Однако, по ее словам, одной "мягкой силы" сегодня уже недостаточно, поэтому европейцы должны выучить "язык власти".

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