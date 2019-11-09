Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"

"Мягкой силы одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы", - передает слова Фон дер Ляйен телеканал ZDF.

По мнению будущей главы Еврокомиссии, ЕС необходимо наращивать свою мускулатуру в тех сферах, где европейцы длительное время могли опираться на других, например, в политике безопасности. Кроме того, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идет об интересах Европы.

Фон дер Ляйен не преминула покритиковать Россию и Китай. "Европа сегодня более привлекательна, чем мы часто знаем или, по крайней мере, говорим. И это несмотря на старение населения, - указала деятель ЕК. - Но у нас есть нечто бесценное: верховенство закона, свобода, демократия, открытость для многих людей - это не то, что думают молодые люди в Китае или России".

Будущая глава Еврокомиссии также отметила, что в США придумали термин "soft power" (мягкая сила), предполагающий, что политическое влияние может вырасти под воздействием "силы притяжения культуры". Однако, по ее словам, одной "мягкой силы" сегодня уже недостаточно, поэтому европейцы должны выучить "язык власти".