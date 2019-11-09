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09.11.2019 18:40
Рубрика: Российский автопром

"Кубанец-У1К". Передвижной автоклуб на базе бортового грузовика УАЗ

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает цикл интересных историй о своих моделях.

На этот раз компания в соцсетях рассказала о том, что в начале 70-х для нужд Министерства культуры СССР разработали передвижной автоклуб "Кубанец-У1К". Автомобиль был рассчитан на перевозку небольшой концертной бригады (до 5 человек) - на борту имелась даже звукоусиливающая аппаратура.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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В основе микроавтобуса - бортовой грузовик УАЗ-452Д с удаленной задней стенкой кабины и установленным на раму пространственным каркасом из металлических труб. Снаружи он обшивался металлическими листами, изнутри - фанерой.

Внешне отличить автоклуб от обычных "Буханок" можно по диагональным ребрам жесткости на боковинах кузова, особому оформлению кормы, задним боковым окнам с обратным наклоном и багажнику на крыше.

Серийно автоклуб "Кубанец-У1К" выпускался с 1971 по 1985 год и был едва ли ни самым любимым уазиком.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Ранее "РГ" рассказывала о том, что "Буханка" завершила кругосветное путешествие. Кроме того, стало известно, что двигатель для обновленного УАЗ "Патриот" 2020 модельного года выпустят в России, на Заволжском моторном заводе.

УАЗ "Патриот" 2020 - это проект глубокой комплексной модернизации ульяновского внедорожника. Снаружи машина получит более современное оформление передней части. Но в гораздо более серьезной степени модернизация затронет техническую сторону автомобиля.

Для "Патриота" 2020 разрабатывают совершенно новую раму. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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