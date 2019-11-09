Пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, начал матч "Спартака"

Дамир Юсупов - командир лайнера, совершившего аварийную посадку в этом году - на матче "Спартака".

Он, как известно, болеет за красно-белых.#СпартакКрылья pic.twitter.com/zvvGtonLEL — Артем Локалов (@lokalov) 9 ноября 2019 г.

Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, которому летом удалось посадить самолет с техническими неисправностями на подмосковное поле и спасти сотни жизней, нанес первый удар по мячу в матче российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов".

Ранее Юсупов уже начинал матч премьер-лиги - в Екатеринбурге. Но Юсупов, как он рассказывал, является болельщиком красно-белых. И клуб пригласил его на домашний матч. Трибуны встретили Юсупова овацией.

Отметим так же, что перед этим команды и зрители почтили память Анатолия Крутикова. Спартаковского ветерана, чемпиона Европы 1960 года не стало накануне. Ему было 86 лет.