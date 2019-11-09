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09.11.2019 19:43
Рубрика: Спорт

Пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, начал матч "Спартака"

Текст: Артем Локалов

Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, которому летом удалось посадить самолет с техническими неисправностями на подмосковное поле и спасти сотни жизней, нанес первый удар по мячу в матче российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Ранее Юсупов уже начинал матч премьер-лиги - в Екатеринбурге. Но Юсупов, как он рассказывал, является болельщиком красно-белых. И клуб пригласил его на домашний матч. Трибуны встретили Юсупова овацией.

Отметим так же, что перед этим команды и зрители почтили память Анатолия Крутикова. Спартаковского ветерана, чемпиона Европы 1960 года не стало накануне. Ему было 86 лет.

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