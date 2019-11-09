Вода отступила с 49 участков в зоне ЧС под Костромой

Новости

Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке 14:13
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым 13:57
Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе 13:49
Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества 13:46
ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском 13:40
В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей 13:23
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится 13:20
В Башкирии из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять машин 13:03
ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911 13:00
ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников 12:56
В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма 12:42
В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника 12:40
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак 12:32
Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха 12:17
Иран вопреки СВПД может отказаться от модернизации реактора в Араке 12:10
В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке 12:08
Стала известна дата последнего концерта "Ленинграда" 11:59
Путин поздравил Пахмутову с юбилеем 11:56
Создан алгоритм, предсказывающий ход реабилитации после операций 11:35
В Коми расстреляли мирового судью 11:19
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар 11:13
Шесть российских фильмов стали претендентами на номинацию премии "Золотой глобус" 11:02
Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем 10:53
В ДТП в Калмыкии один человек погиб и четверо пострадали 10:50
Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода отступила с 49 участков в зоне ЧС под Костромой

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
В Костромской области, где из-за обильных дождей в Солигаличском районе был объявлен режим ЧС, вода пошла на спад: за сутки в регионе от воды освободились около 50 затопленных участков.
Фото: Администрация Костромской области Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в том числе вода ушла с двух участков в городе Буе, в Поназыреве и в поселке Якшанга Поназыревского района, а также с 49 участков в городе Солигаличе, где ситуация обстоит хуже всего.

- В Солигаличе в результате осеннего паводка на сегодняшний день подтоплено 11 приусадебных участков, жилые дома полностью освободились от воды. На данный момент на территории региона остаются подтоплены два низководных моста (Солигаличский район у н.п. Дятлово, Чухломской район у н.п. Панкратово); один участок дороги (Пыщугский район у н.п. Михайловица), 151 приусадебный участок и один жилой дом в селе Судай Чухломского района. Организована работа трех лодочных переправ в Пыщугском, Солигаличском и Чухломском районах, - сообщили в МЧС.

Фото: Администрация Костромской области
Пострадавшему от паводка костромскому городу пообещали новый детсад

Сейчас на территории Солигалича работают сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Костромской области, Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Службы спасения, ГО и ЧС Костромской области. Общая численность задействованных на территории города спасателей составляет 36 человек. В их распоряжении 11 единиц техники, включая плавсредства. Сотрудники МЧС перевозят жителей с подтопленных территорий, доставляют продукты питания, проводят инструктажи по безопасности. Идет откачка воды из домов с помощью мотопомп.

Как сообщили в администрации региона, предварительный ущерб от паводка в Солигаличе оценивается в 2 миллиона рублей. Муниципалитет готов направить более 700 тысяч рублей на ликвидацию последствий непогоды.

Размытую гравийную дорогу, ведущую к деревне Панкратово Чухломского района, планируют отремонтировать силами Чухломского ДЭПа в первом квартале 2020 года до наступления весеннего паводка. На время дорожно-ремонтных работ будет открыта объездная дорога, ведущая к населенному пункту, где живут 73 человека.

По информации регионального метеорологического центра, в ближайшее время в регионе будут наблюдаться отрицательные температуры, однако уже в воскресенье прогнозируется очередное потепление, что может стать причиной второй волны осеннего паводка.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы