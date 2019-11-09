Вода отступила с 49 участков в зоне ЧС под Костромой

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в том числе вода ушла с двух участков в городе Буе, в Поназыреве и в поселке Якшанга Поназыревского района, а также с 49 участков в городе Солигаличе, где ситуация обстоит хуже всего.

- В Солигаличе в результате осеннего паводка на сегодняшний день подтоплено 11 приусадебных участков, жилые дома полностью освободились от воды. На данный момент на территории региона остаются подтоплены два низководных моста (Солигаличский район у н.п. Дятлово, Чухломской район у н.п. Панкратово); один участок дороги (Пыщугский район у н.п. Михайловица), 151 приусадебный участок и один жилой дом в селе Судай Чухломского района. Организована работа трех лодочных переправ в Пыщугском, Солигаличском и Чухломском районах, - сообщили в МЧС.

Сейчас на территории Солигалича работают сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Костромской области, Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Службы спасения, ГО и ЧС Костромской области. Общая численность задействованных на территории города спасателей составляет 36 человек. В их распоряжении 11 единиц техники, включая плавсредства. Сотрудники МЧС перевозят жителей с подтопленных территорий, доставляют продукты питания, проводят инструктажи по безопасности. Идет откачка воды из домов с помощью мотопомп.

Как сообщили в администрации региона, предварительный ущерб от паводка в Солигаличе оценивается в 2 миллиона рублей. Муниципалитет готов направить более 700 тысяч рублей на ликвидацию последствий непогоды.

Размытую гравийную дорогу, ведущую к деревне Панкратово Чухломского района, планируют отремонтировать силами Чухломского ДЭПа в первом квартале 2020 года до наступления весеннего паводка. На время дорожно-ремонтных работ будет открыта объездная дорога, ведущая к населенному пункту, где живут 73 человека.

По информации регионального метеорологического центра, в ближайшее время в регионе будут наблюдаться отрицательные температуры, однако уже в воскресенье прогнозируется очередное потепление, что может стать причиной второй волны осеннего паводка.