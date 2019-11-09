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09.11.2019 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о гибели девочки в бассейне в Турции будут расследовать в СК РФ

Текст: Вера Черенева
Уголовное дело о смерти 12-летней девочки на турецком курорте передано в Центральный аппарат Следственного комитета. Таков итог встречи руководителя СК Александра Бастрыкина с отцом погибшей девочки Андрисом Лейкуцисом, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в конце августа. 12-летняя девочка во время купания захлебнулась в бассейне. Она хорошо плавала, но ее руку затянуло в трубу бассейна. Впоследствии выяснилось - там отсутствовала решетка.

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Отец девочки бросился спасать дочь. На помощь пришли другие отдыхающие. Титаническими усилиями они выломали трубу и подняли девочку на поверхность. Но девочка уже была без сознания.

Полторы недели врачи боролись за ее жизнь, но школьница так и не пришла в себя. Она скончалась.

По факту гибели девочки в Турции началось расследование. Недавно стало известно, что одной из обвиняемых считается и мать погибшей школьницы, якобы не уследившая за ребенком. Для семьи, где потеряли единственную дочь, это стало огромным ударом.

Между тем расследование началось и в России. Уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" было возбуждено Следственным комитетом по Ленинградской области: дело в том, что на девочку зарегистрирована квартира в Кудрово.

Но сама она была прописана в Петербурге. Петербуржцами являются и ее родители. И изначально, когда девочка еще лежала в коме в турецкой больнице, именно власти Петербурга оказывали помощь семье.

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Когда расследование стали вести в Ленинградской области, родители погибшей школьницы столкнулись с рядом сложностей, люди не понимали, в какую инстанцию им обращаться. Ранее в Следственном комитете по Ленинградской области "РГ" сообщили, что расследованием занимались самые опытные сотрудники отдела по расследованию особо важных дел, они опросили ряд свидетелей, инициировали экспертизы.

Отец погибшей школьницы в беседе с корреспондентом "РГ" говорил, что случившееся стало для семьи огромным горем, и родители понимают, что дочь уже не вернуть. Тем не менее, родители уверены, что причиной случившегося стала неисправность оборудования и некачественная эксплуатация. Мать и отец девочки рассчитывают на объективное и полное расследование, чтобы подобных трагедий больше не повторялось.

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