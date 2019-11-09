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09.11.2019 11:02
Рубрика: Культура

Шесть российских фильмов стали претендентами на номинацию премии "Золотой глобус"

Текст: Сусанна Альперина

Менее года назад министр культуры РФ Владимир Мединский говорил о том, что шесть российских кинокартин, сделанных при поддержке Министерства культуры, получили престижные мировые кинонаграды. А в этом году шесть отечественных фильмов отобраны в заявку в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" престижной премии "Золотой Глобус".

Фото: Предоставлено компанией "Экспоконтент"
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За то, чтобы попасть в номинацию соревнуются картины, которые официально отобрали представители Голливудской Ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), именно они стоят за этой премией. Это, в основном, драмы - Кантемира Балагова "Дылда" (приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля), Константина Фама "Кадиш", Бориса Акопова "Бык", Алексея Козлова "Спасти Ленинград". А также триллер Владимира Аленикова "Странники терпенья" и приключенческий боевик Андрея Богатырева и Арта Камачо "Дикая лига".

"Кадиш" будет бороться и за выдвижение на премию "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму. Музыку к картине написал композитор Егор Романенко, который ранее с той же командой работал над альманахом "Свидетели".

Помимо российских лент в список попали 87 фильмов на иностранном языке из 65 стран.

Номинанты будут объявлены 9 декабря. 77-я церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе (Калифорния).

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Следует отметить, что ранее российские продюсеры были менее активны в выдвижении фильмов на ведущие иностранные мировые премии. Сейчас можно сказать, что уровень их работы повысился - и это радует. Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент", организатора стенда Created in Moscow на Американском кинорынке AFM, который проходит в эти дни, подтверждает, что "российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу 6 фильмов в заявке на "Золотой глобус" говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение - это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние 3 года превышают 20%".

Культура Кино и ТВ Наше кино Премия "Золотой глобус" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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