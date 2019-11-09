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Рубрика: В мире

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Фото: AP Photo/John Bazemore Фото: AP Photo/John Bazemore
Фото: AP Photo/John Bazemore

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам Трампа, все три года демократы были одержимы "бредовой задачей" пересмотреть итоги выборов 2016 года и низвергнуть американскую демократию. "Сначала выдумали историю с Россией, потом был доклад Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам", - цитирует американского лидера ТАСС.

Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел, о чем свидетельствует опубликованный 18 апреля доклад.

После этого Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими. Но, по его словам, в свете расследования это было тяжело сделать.

В мире США Россия и США Выборы президента США-2016 Дональд Трамп
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