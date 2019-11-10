В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

Малоизвестный китайский информационный портал Eastday.com пофантазировал на тему: "Как будут развиваться события в случае вооруженного противостояния России и НАТО?".

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня. Москва отреагирует жестко. В течение пяти суток будет нанесен удар по шести-восьми европейским городам - каким именно, не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО - это "инструмент противостояния и даже агрессии". При этом Москва всегда готова сотрудничать с альянсом. Даже был совет Россия-НАТО, но потом это взаимодействие было свернуто по инициативе Запада.

Напомним, план нападения на Калининградскую область разработали в США. Американский аналитик Ричард Хупер высказал мнение, что на военную операцию НАТО потребуется две недели.

И все же Западу стоит забыть про Калининград. В области находится мощная противовоздушная оборона с новейшими ракетными образцами, подчеркивают военные эксперты.