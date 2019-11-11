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11.11.2019 21:14
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, на каких машинах оставит автоматизированную трансмиссию

Текст: Юрий Зубко (Минеральные Воды)
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Автоматизированная трансмиссия АМТ больше не будет применяться на автомобилях семейства Vesta. Между тем, такие коробки продолжат ставить на Granta и Xray. Об этом представители АвтоВАЗа рассказали на презентации Lada Vesta с вариатором, которая прошла сегодня в Минеральных Водах. На мероприятии присутствовал корреспондент "РГ".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Напомним, ранее "РГ" публиковала подробную статистику продаж Lada Vesta за 8 месяцев 2019 года. Оказалось, что машины с АМТ потребители выбирали всего в 9% случаев. При этом основную долю составили универсалы, особенно в Cross-версии. Седанов с "роботом" насчитали только треть от общего числа.

Сейчас самый доступный Xray с АМТ стоит 762 900 рублей, Granta - 546 500 рублей. Vesta с AMT пока предлагается за 676 900 рублей.

Напомним, Vesta с вариатором в сочетании с двигателем Renault H4Mk объемом 1,6-литра (113 л.с.) будет на 50 тысяч дороже, чем с "механикой". Дешевле всего с CVT будет седан в версии Classic - 736 900 рублей.

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#Lada