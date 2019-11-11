Лукашенко отправился с визитом в Австрию

Широкий круг тем, включающих дальнейшее совершенствование экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, предстоит обсудить в ходе двухдневного официального визита белорусского лидера в австрийскую столицу, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В Вене, куда отправился в понедельник президент Беларуси, как ранее информировал "СОЮЗ", 12 ноября пройдут его переговоры в узком и расширенном составах с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. В центре внимания двух лидеров будут ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате "Восточного партнерства" и тематика охраны окружающей среды.

Программой визита предусмотрены переговоры Лукашенко с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Кроме того, глава РБ проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем.

В дни официального визита главы белорусского государства, уточняют местные источники, в австрийской столице будет проходить и бизнес-форум, на котором планируется подписать соглашения на сумму в 250 млн евро.

Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, озвучив эту цифру, обратила внимание, в частности, на новые достигнутые договоренности Минска и Вены в области энергетики, особенно зеленой, а также перспективные проекты в сфере науки и технологий. "Мы надеемся, что это позволит значительно увеличить наш товарооборот", - отметила она на белорусском телеканале, добавив, что уже более 200 белорусских и австрийских участников зарегистрировались для участия в этом престижном экономическом диалоге.

Визит Александра Лукашенко в Австрию позволит заложить более серьезную базу для экономических и гуманитарных отношений двух стран, полагает и вице-председатель белорусско-австрийского общества Давид Штокингер, подчеркнув, что отношения двух стран всегда основывались на доверии.