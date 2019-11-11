На крымские поезда продано более 12 тысяч билетов

Более 12 тысяч билетов на пассажирские поезда дальнего следования "Таврия" в Крым и обратно куплено за трое суток с момента старта продаж. Об этом "РГ" сообщили в дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги".

- Всего начиная с восьмого ноября продано 12027 билетов на поезда в Крым и обратно, в том числе 2344 билета реализовано в кассах полуострова, - рассказал заместитель начальника дирекции Михаил Куликов. - Ажиотаж первых дней начал снижаться, а количество даи, на которые доступны билеты, продолжает увеличиваться. Так, сегодня продаются билеты уже на 10 января 2020 года.

По информации сервисов онлайн-продажи билетов, активнее всего раскупаются проездные документы на первые поезда, которые пойдут из Севастополя в Санкт-Петербург 25 декабря и из Симферополя в Москву 26 декабря. На первый из них осталось в наличии всего 28 мест в плацкартных вагонах, а на второй - 225 в купе. Но более широкий выбор на московский поезд объясняется лишь тем, что он двухэтажный, и в каждом составе всего будет более 800 мест.

На первый поезд из Санкт-Петербург - Севастополь 23 декабря осталось 103 плацкартных места, на поезд Москва - Симферополь 24 декабря - 254 места в купе.

Напомним, билетные кассы всей страны и интернет-сервисы перевозчика начали продавать билеты на поезда крымского направления восьмого ноября.