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11.11.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медики рассказали о состоянии отравившихся на Кубани школьников

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В лечебных учреждениях Краснодарского края на данный момент остаются 28 отравившихся школьников из Кавказского района. Всего было госпитализировано 57 детей: девять - в  Кавказскую ЦРБ, 48 - в Кропоткинскую городскую больницу. 29 из них во второй половине понедельника, по информации пресс-службы администрации региона, были выписаны домой.

Главный врач  ЦРБ Кавказского района Елена Грекова оценила состояние всех оставшихся на лечении детей как удовлетворительное.

Фото: iStock
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- Всего в больницы в течение двух дней поступили 57 школьников, - уточнила она.  - У некоторых был зафиксирован острый гастроэнтерит, причиной заболевания остальных стала вызванная норовирусом острая кишечная инфекция, В причинах распространения кишечной инфекции сейчас разбирается Роспотребнадзор. Вчера к лечению школьников подключились прибывшие из Краснодара специалисты краевой клинической детской инфекционной больницы. Все дети обследованы, профилактическое лечение назначено школьникам, которые могли с ними  контактировать.

Напомним, учащиеся шести школ Кавказского района (Кропоткин является его административным центром) начали массово поступать в местные больницы "с кишечными явлениями" еще в субботу. Утром в воскресенье был госпитализирован 41 ребенок, а к вечеру их число выросло до 57 человек.

По факту массового заболевания школьников в Кропоткине было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Как сообщили в пресс-службе краевого управления СК, следователи продолжают устанавливать причины инцидента. Проверку причин ЧП проводит прокуратура Кубани.

По данным регионального минздрава, в школах Кавказского района организованы входные фильтры, детям выдают сухие пайки - воду, печенье, кондитерские изделия. Сегодня учащиеся первой смены получили 6800 таких наборов. Продолжается осмотр ребят, которые контактировали с заболевшими. Девять медицинских бригад проверят свыше четырех тысяч человек.

Как стало известно, вице-губернатор Кубани Анна Минькова поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью заместителя главы края отправлены во все муниципальные образования.

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