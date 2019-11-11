Новости

Появились подробности о состоянии 85-летнего Василия Ланового 14:38
Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет 14:27
Новая "Семейка Аддамс" вновь возглавила российский прокат 14:00
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 10.11.2019
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 10.11.2019

Шнуров рассказал о "Ленинграде-2" с новым вокалистом

Новости
    11.11.2019, 14:33
Текст:   Олег Усков

Российский певец-актер-бизнесмен и наставник телешоу "Голос" Сергей Шнуров, не так давно заявивший, что не планирует далее выступать масштабно, и распустивший группировку "Ленинград", сделал новое заявление.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
Шнуров провозгласил себя председателем Земного шара

Вполне, кстати, предсказуемое - с учетом, что "Ленинграду" распускаться не впервой.

Артист стал гостем айфон-шоу (передача снимается на iPhone) Софико Шеварднадзе "Просто о сложном", где сообщил, что есть идея заменить фронтмена группировки.

"Я могу представить, как руковожу человеком, потому что фактически я режиссер", - заявил Шнуров. Не исключая, что участники коллектива когда-то в будущем могут собрать проект с условным названием "Ленинград-2".

И если новая старая группа станет не менее успешной, чем "Ленинград-1", он, Шнуров, будет только счастлив.

Ранее распад группировки проанализировал Юрий Лоза, предварительно вступив со Шнуром в литературный диспут.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 10.11.2019
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 10.11.2019
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 10.11.2019
Фото: Настя Задорожная выходит замуж 09.11.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Я люблю тебя, детка!": Венсан Кассель заговорил по-русски 09.11.2019
Стал известен диагноз Игоря Верника 08.11.2019
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне 08.11.2019
⧣ музыка
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти 08.11.2019
Эминем рассказал, как его спас Элтон Джон 08.11.2019
Умер автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов 08.11.2019
⧣ Сергей Шнуров
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 02.11.2019
Шнуров: Участники "Ленинграда" с облегчением приняли роспуск группы 28.10.2019
Сергей Шнуров: Заставить людей читать книжки сможет ядерный апокалипсис 25.10.2019