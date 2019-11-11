Шнуров рассказал о "Ленинграде-2" с новым вокалистом

Российский певец-актер-бизнесмен и наставник телешоу "Голос" Сергей Шнуров, не так давно заявивший, что не планирует далее выступать масштабно, и распустивший группировку "Ленинград", сделал новое заявление.

Вполне, кстати, предсказуемое - с учетом, что "Ленинграду" распускаться не впервой.

Артист стал гостем айфон-шоу (передача снимается на iPhone) Софико Шеварднадзе "Просто о сложном", где сообщил, что есть идея заменить фронтмена группировки.

"Я могу представить, как руковожу человеком, потому что фактически я режиссер", - заявил Шнуров. Не исключая, что участники коллектива когда-то в будущем могут собрать проект с условным названием "Ленинград-2".

И если новая старая группа станет не менее успешной, чем "Ленинград-1", он, Шнуров, будет только счастлив.

Ранее распад группировки проанализировал Юрий Лоза, предварительно вступив со Шнуром в литературный диспут.