Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что Вашингтон не может вечно оказывать военную помощь Киеву. "Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение", - сказал представитель Белого дома в эфире телеканала CBS.

По данным Пентагона, за пять минувших лет Украине была направлена военная помощь в объеме 1,5 миллиарда долларов. А вот летом американский лидер Дональд Трамп начал сомневаться, а стоит ли дальше помогать Незалежной. Политик распорядился провести ревизию. Необходимо убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона, заявил Трамп.

Кстати, на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что президент США просто ненавидит Украину. Так, в 2017 году Трамп заявил, что она "полностью коррумпирована".

Глава Белого дома также не хотел предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin. Его ненависть к Украине имеет необратимый характер, уверены журналисты американской газеты.