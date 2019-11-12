Эксперт оценил рыночные перспективы Lada Vesta с вариатором

Lada Vesta с вариатором имеет хорошие шансы на успех, поскольку маркетологи бренда угадали с ценой и конкуренты оказались значительно дороже. Об этом "РГ" рассказал главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников.

"Появление Lada Vesta с полноценным "автоматом" в виде вариатора было делом времени. Такая версия, кстати, задумывалась и разрабатывалась изначально и даже существовала в виде прототипа, но придерживалась до лучших времен из-за боязни АвтоВАЗа промахнуться с ценой и вывести на рынок слишком дорогую модель.

Сегодня же использование пусть и неплохого, но примитивного "робота" с одним сцеплением на флагманской модели, отдельные версии которой доходят до миллиона рублей, уже моветон. Отечественному концерну нужен был только документальный повод выпустить версию с полноценной трансмиссией CVT в серийное производство. И он случился. По статистике 2019 года на Lada Vesta с роботизированной коробкой приходится всего 9% спроса - это слишком мало для того, чтобы поддерживать рентабельное существование такой комплектации. Так что, очевидно, в скором времени исполнение Lada Vesta CVT полностью заменит комплектации с коробкой АМТ. Робот же предположительно останется на младших моделях Lada и Datsun.

Что же касается цены, то она полностью в рынке. Стартовая комплектация Lada Vesta с новым франко-японским двигателем и вариатором на 50 000 рублей дороже версий с отечественным мотором и роботом. Причем, в рамках альянса новой модификации явно расчистили рыночную дорогу. Главный конкурент "Весты" в виде Renault Logan, у которого, собственно, и был позаимствован двигатель, в комплектации с вариатором принципиально не доступен и использует старую связку с четырехступенчатым автоматом. А основные корейские, немецкие и чешские соперники с автоматами дороже более чем на сто тысяч рублей. Так что у Vesta есть все шансы упрочить свое положение на падающем рынке", - заключил эксперт.