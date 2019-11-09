АвтоВАЗ оснастит вариатором дешевые Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором может стать одним из наиболее выгодных предложений на рынке. Бесступенчатая автоматическая трансмиссия будет доступна уже на бюджетных версиях. Об этом стало известно из видеопередачи "В самом деле", которую готовит для "ВАЗ ТВ" пресс-центр АвтоВАЗа.

"В отличие от Xray новая трансмиссия будет ставиться не только на топ-версии Vesta, но и на базовые комплектации. И сразу на все семейство - от седана до SW-cross", - сообщил ведущий программы Стас Березий.

По его словам, это потенциальный хит авторынка, поскольку точно такую же бесступенчатую трансмиссию, а именно вариатор Jatco JF015E, ставят на Lada Xray Cross. И на данный момент уже 60 процентов заказов на этот автомобиль - именно версии с двумя педалями.

"Интересно, какой процент "автоматических" автомобилей будет в семействе Vesta?" - задался вопросом ведущий, напомнив, что Vesta с вариатором будет уже шестой новинкой АвтоВАЗа в этом году.

"В самом деле, если рынок стоит, надо развиваться вглубь и вширь, находить любые ниши, даже маленькие, и занимать их", - констатировал Стас Березий.

Ранее "РГ" публиковала технические данные Lada Vesta AT. "Автоматическая" Lada Vesta получила двигатель Renault объёмом 1.6 литра мощностью 113 л.с. и с 0 до 100 км/ч разгоняется за 12,2 секунды. Максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 л, в загородном цикле 6 л, в смешанном 7,4 л.

Ранее предполагалось, что вариатором оснастят версию Exclusive. Помимо другой трансмиссии у нее целый ряд других изменений. Это глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, бескаркасные щётки стеклоочистителя, антенна "акулий плавник", оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line, спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы, усиленная тонировка задних стекол.

Производство Vesta с вариатором началось в октябре. "РГ" публиковала первые снимки этого автомобиля.