Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: шофер не заметил, как из кузова выпал огромный валун 10:04
Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia 08:53
АвтоВАЗ рассказал, на каких машинах оставит автоматизированную трансмиссию 11.11.2019
Плюс 50 тысяч рублей. Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором 11.11.2019
12.11.2019 10:17
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta с вариатором. Стало известно, когда стартуют продажи

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Накануне АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.)."РГ" узнала, когда можно будет купить новинку.

Как рассказал нам представитель российского автогиганта во время тест-драйва машины, Vesta с вариатором уже поступает к дилерам марки, продажи стартуют до конца этого месяца.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada

Напомним, доплата за Jatco составит 50 тысяч рублей. Вместе с новым мотором Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике Lada применены зеркала с электроприводом.

Кроме того, в списке оборудования на модели появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Также комплектация Exclusive, отныне предлагаемая не только на седанах, но и на Vesta SW, получила стилистические изменения.

Кстати, автоматизированная трансмиссия АМТ больше не будет применяться на автомобилях семейства Vesta. В то же время такие коробки продолжат ставить на Granta и Xray.

Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia
Продажи Opel в России возобновят в этом месяце
#Lada