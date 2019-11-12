Lada Vesta с вариатором. Стало известно, когда стартуют продажи

Накануне АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.)."РГ" узнала, когда можно будет купить новинку.

Как рассказал нам представитель российского автогиганта во время тест-драйва машины, Vesta с вариатором уже поступает к дилерам марки, продажи стартуют до конца этого месяца.

Напомним, доплата за Jatco составит 50 тысяч рублей. Вместе с новым мотором Vesta получила расширенный список оборудования. Впервые в практике Lada применены зеркала с электроприводом.

Кроме того, в списке оборудования на модели появились обогрев рулевого колеса, противотуманные фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие функциональные подстаканники. Также комплектация Exclusive, отныне предлагаемая не только на седанах, но и на Vesta SW, получила стилистические изменения.

Кстати, автоматизированная трансмиссия АМТ больше не будет применяться на автомобилях семейства Vesta. В то же время такие коробки продолжат ставить на Granta и Xray.