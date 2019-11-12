Трамп назвал отставку Моралеса "сигналом" властям Никарагуа и Венесуэлы

Отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии. С таким заявлением в понедельник выступил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что произошедшее является важным сигналом для режимов в Венесуэле и Никарагуа о том, что демократия и воля народа всегда победят, пишет РИА Новости. По словам Трампа, сейчас "мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию".

Напомним, в воскресенье Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом. Удачным поводом для организации массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями. Он призвал всех причастных воздержаться от насилия, придерживаться международного права и соблюдать основные права человека. Важно урегулировать ситуацию мирным путем и провести новые честные выборы, подчеркнул Гутерриш.

В МИД России назвали "срежиссированным госпереворотом" события в Боливии. В распространенном в понедельник комментарии отмечается, что готовность правительства Боливии к поиску конструктивных решений на основе диалога "была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", а "развязанная оппозицией волна насилия не позволила завершить президентский мандат Моралеса".