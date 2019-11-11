Новости

Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Боливии 05:27
Трое детей пострадали при пожаре в Петропавловске-Камчатском 04:57
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США 04:38
В соцсетях опубликовано видео рыбы с "человеческим лицом" 04:30
Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам заключения за растрату 04:23
Из-за пожаров в двух штатах на востоке Австралии объявлен режим ЧС 03:50
Ряд стран выступил в поддержку Эво Моралеса 03:45
При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек 03:14
Вашингтон не намерен вечно помогать Украине 02:48
Финские почтальоны отказались работать днем 02:11
В Ираке итальянские военные получили ранения в результате взрыва 01:56
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией 01:36
При минометных обстрелах Алеппо погиб ребенок 01:23
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче против "Краснодара" 00:38
Президент Боливии Моралес подал в отставку 00:24
Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по услугам такси и каршеринга 00:01
Стали известны предварительные результаты выборов в Испании 10.11.2019
СМИ: Убитая аспирантка СПбГУ погибла от огнестрельного ранения. 10.11.2019
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп 10.11.2019
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи 10.11.2019
Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии 10.11.2019
Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 10.11.2019
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 10.11.2019
Известный историк признался в убийстве аспирантки 10.11.2019
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 10.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 05:27
Рубрика: В мире

Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Боливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

Фото: AP Photo/Juan Karita
Ряд стран выступил в поддержку Эво Моралеса

Генсек призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность. Он просит "придерживаться международного права, в особенности соблюдать основные права человека", пишет ТАСС. Гутерриш подчеркивает важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.

Напомним, в воскресенье Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом. Удачно подвернувшимся поводом для организации массовой кампании против главы страны стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Меса отказался признавать победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

В мире Южная Америка Боливия Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вашингтон не намерен вечно помогать Украине
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском