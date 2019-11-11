Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Боливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны Эво Моралеса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

Генсек призывает всех причастных воздержаться от насилия, снизить напряженность и проявить максимальную сдержанность. Он просит "придерживаться международного права, в особенности соблюдать основные права человека", пишет ТАСС. Гутерриш подчеркивает важность урегулирования сложившейся ситуации мирным путем и проведения новых честных выборов.

Напомним, в воскресенье Моралес объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом. Удачно подвернувшимся поводом для организации массовой кампании против главы страны стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. Меса отказался признавать победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.