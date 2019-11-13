Госдеп призвал госслужащих США и их семьи покинуть Боливию

Соединенные Штаты возвращают на родину работающих в Боливии госслужащих и членов их семей. Речь идет о тех специалистах, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью. Такое решение принято "в связи с политической нестабильностью в Боливии", - говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство также внесло Боливию в список стран, которые американцам не рекомендуется посещать. "Не отправляйтесь в Боливию в связи с гражданскими беспорядками", - цитирует ТАСС документ.

Напомним, в воскресенье президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом. Удачным поводом для организации массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки, переросшие в беспорядки. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.