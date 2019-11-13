Названа причина "гаффской болезни" в тюменской деревне

Точный источник "гаффской болезни" в Тобольском районе Тюменской области установлен. Ситуация под контролем, сообщает сегодня региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Напомним, вспышка редкой болезни случилась в отрезанном от "большой земли" селе Ачиры. Причиной специалисты изначально называли рыбу, которую местные жители ловили в озере Андреевское и ели. Лабораторные исследования это подтвердили.

По данным главного санврача области Галины Шарухо, вся изъятая рыба, в том числе в трех субъектах РФ, куда она поставлялась, была уничтожена.

Сейчас решается вопрос о продовольственной безопасности жителей Заболотья, для которых рыба традиционный источник пропитания: территория относится к категории труднодоступных. Сельчане все товары длительного хранения закупают с запасом, в местный магазин в начале ноября завезли еще 2,5 тонны продуктов. Первый замгубернатора Наталья Шевчик поручила вести постоянный оперативный мониторинг ситуации.

"Новых случаев заболевания в области с 25 октября не зафиксировано. Благодаря профессионализму медиков удалось избежать летальных случаев. В больнице на лечении пока остаются два человека", - рассказали сегодня в департаменте.

Как сообщил главврач областной больницы в Тобольске Марат Баширов, все это время в деревни Ачиры работают фельдшеры: до обеда они ведут прием в местном ФАПе, после - обходят домовладения.