Глава ФАР: Основная причина гибели россиян на дорогах связана с пешеходами

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев дал оценку заявлению спецпосланника генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта об основных причинах высокой смертности на российских дорогах. По его мнению, если говорить о ситуации в России, то больше проблема прослеживается в образовании пешеходов.

Ранее Тодт заявил, что смертность в автомобильных авариях в России крайне велика - свыше 18 тысяч жертв в 2018 году. По его словам, наиболее частая причина ДТП с летальным исходом - низкая грамотность водителей и пешеходов. Среди других причин Тодт назвал вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостатки в преследовании нарушителей.

"Они (пешеходы), например, не знают, где переходить дорогу. Но если говорить об образовании автовладельцев, это не критерий, который приводит именно к повышению смертности", - сказал Канаев, чьи слова приводит RT.

В то же время глава ФАР отметил положительную динамику безопасности на российских дорогах. "Я считаю, у нас на дорогах становится гораздо безопаснее. Эта тенденция прослеживается невооруженным глазом, даже не надо смотреть на статистику ГИБДД. Динамика безопасности на дорогах в любом случае положительная. Не все так плохо", - заявил он.