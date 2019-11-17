Сецпосланник генсека ООН озвучил причины смертности при ДТП в России

Глава Международной автомобильной федерации, спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт во Всемирный день памяти жертв ДТП рассказал о причинах смертности на российских дорогах. Эксперт считает, что смертность в автомобильных авариях в России крайне велика - свыше 18 тысяч жертв в 2018 году.

По его словам, наиболее частая причина ДТП с летальным исходом - низкая грамотность водителей и пешеходов. Также к смертям на дорогах, отметил Тодт, приводят вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостатки в преследовании нарушителей. Он порекомендовал начинать преподавание соответствующей информации со школы, отметив, заинтересованность России в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности.

Ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек, передает РИА Новости. Наибольший прогресс в дорожной безопасности отмечается у Швеции, Дании, Норвегии, Швейцарии, Великобритании. Хуже всего с дорожным движением дело обстоит в Африке.

Кстати

Несмотря на то, что количество аварий в России за девять месяцев этого года снизилось незначительно, зафиксировано сокращение числа погибших в них людей на 10,4 процента. Оно более чем в два раза превышает целевые показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". к 2024 году социальный риск от ДТП должен составлять четыре погибших на 100 тысяч населения. По итогам прошлого года он был равен 12,5 погибших на 100 тысяч.