Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris

Hyundai продвигает бюджетные модели на новые экспортные рынки. В Коста-Рике стал доступен компактный автомобиль Hyundai Verna, известный в Китае как Reina. Это ближайший родственник российской версии - Solaris.

Уточняется, что седан построен на платформе PB, что роднит модель с предыдущим поколением Hyundai Accent и Kia Soluto. Verna имеет длину 4375 мм, колесную базу 2570 мм и багажник объемом 475 литров. Автомобиль получил 1,4-литровый бензиновый двигатель Карра (95 л.с.), который сочетается либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехступенчатым автоматом.

Интерьер Verna прост и не может похвастаться ни какими-то особыми материалами, ни дополнительными функциями. В базовую комплектацию входит ABS, EBD, передние подушки безопасности, боковые защитные шторки, анкеры ISOFIX, 3-точечные ремни с преднатяжителями, кондиционер с механическим управлением, зеркала с электроприводом, сиденье водителя с регулировкой высоты, многофункциональный руль, информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным экраном, USB, Bluetooth.

Цена автомобиля в Коста-Рике - от 18 900 до 19 300 долларов (от 1 205 000 до 1 231 000 рублей).

Предполагается, что Hyundai Verna будет продаваться и на других странах Латинской Америки, а также Юго-Восточной Азии.

На днях Hyundai зарегистрировала в России большой кроссовер Palisade. А спрос на бюджетный субкомпактный кроссовер Hyundai Venue оказался выше, чем ожидал автопроизводитель.