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18.11.2019 14:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Киеву предложили вернуть сейнер "Норд" после передачи кораблей ВМСУ

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

После передачи Киеву задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей украинские власти могли бы рассмотреть вопрос о возвращении арестованного крымского сейнера "Норд". Об этом в комментарии "РГ" заявил судовладелец, директор рыболовецкого "Колхоза имени 1 мая" Сергей Лесков.

Фото: Алексей Вакуленко / РГ
Экипаж "Норда" устал ожидать возможности вернуться в море

- Получив свои военные корабли, Украина может проявить добрую волю и вернуть рыбакам мирное судно "Норд", - отметил он. - Экипаж судна никогда не занимался браконьерством, все судовые документы и документы рыбаков были в абсолютном порядке, лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате в водах общего пользования на основе действующего соглашения между Россией и Украиной. И "Норд" - наше единственное судно. Мы безвинно пострадали от отсутствия понимания между нашими странами.

По словам директора предприятия, вот уже почти 20 месяцев рыбаки "Норда" едва сводят концы с концами, будучи лишены какой-либо помощи или компенсации.

- Мы безуспешно просим выкупить за свои деньги у государства другое старое транспортное судно, что без дела стоит у стенки, чтобы сохранить рабочие места и дать предприятию возможность выжить, - признался Лесков. - Однако чиновники никак не идут нам навстречу.

Закупка сейнера для рыбаков "Норд" затянулась

Ранее об уместности возвращения России задержанных украинскими силовиками судов "Норд" и "Механик Погодин" в ответ на передачу трех военно-морских судов Украины заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Как сообщалось, днем в понедельник в Черном море возле мыса Такиль завершилась передача Украине трех кораблей ВМС, задержанных с экипажами в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в результате преднамеренной провокации Киева.

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