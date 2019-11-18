Россияне собрали 1 млн евро на восстановление затопленной Венеции

Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Об этом сообщили "РГ" в посольстве Италии в Москве, выразив отдельную благодарность за помощь в сборе пожертвований дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву.

Как отметили в дипмиссии, на полях культурного форума в Санкт-Петербурге маэстро встретился с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано и пообещал оказать поддержку в этом вопросе. В итоге при помощи ряда топ-менеджеров было собрано около миллиона евро. А во вторник посольство Италии запустит сбор средств и для широкой публики. Ради привлечения внимания к этой инициативе МИД Италии, в диппредставительстве пройдет концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Напомним, на прошлой неделе Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, за последние дни Лагуне был нанесен ущерб в размере одного миллиарда евро. Поскольку итальянское правительство смогло выделить лишь 20 миллионов евро, власти начали сбор пожертвований. Был открыт специальный банковский счет для отправки средств как из Италии, так и из-за рубежа. Все неравнодушные могут оказать помощь как в целом городу, так и определенному музею, библиотеке, школе или церкви. Театры "Ла Скала" и "Арена ди Верона" уже перечислили выручку от продажи билетов на свои спектакли, прошедшие в минувшие выходные.