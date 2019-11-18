Новости

Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 23:33
"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO 23:23
В Германии прокомментировали позицию США по "Северному потоку-2" 23:16
Замминистра экономики Бабич вошел в рабочую группу Совета по нацпроектам 22:14
Путин внес в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных 21:59
На Кубани охотники ранили жителя экопоселения после замечания 21:58
Россияне собрали 1 млн евро на восстановление затопленной Венеции 21:50
Из Багдада в Москву доставили 32 ребенка, находившихся в тюрьмах Ирака 21:41
В Госдуму внесен проект об ограничении приема лома 21:29
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома 21:23
Регионы составили паспорта медучреждений для их модернизации 20:55
В Москве выступили Уильям Кристи и "Les Arts Florissants" 20:50
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака" 20:47
Продюсер сериала "Ведьмак" рассказал, чем он лучше "Игры престолов" 20:27
Врач и массажист футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь болельщику 20:15
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 20:03
В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов 20:01
Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов 19:52
СМИ: Настю Рыбку подозревают в краже денег из апартаментов в Москва-Сити 19:46
Дело в взрывах на шахте "Северная" в Воркуте передано в суд 19:40
Промпроизводство в России выросло на 2,7% 19:38
Операторов обязали немедленно блокировать нарушающие закон сайты 19:34
Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов" 19:27
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба 19:00
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
18.11.2019 21:50
Рубрика: Общество

Россияне собрали 1 млн евро на восстановление затопленной Венеции

Текст: Юрий Когалов

Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции после наводнения. Об этом сообщили "РГ" в посольстве Италии в Москве, выразив отдельную благодарность за помощь в сборе пожертвований дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву.

Как отметили в дипмиссии, на полях культурного форума в Санкт-Петербурге маэстро встретился с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано и пообещал оказать поддержку в этом вопросе. В итоге при помощи ряда топ-менеджеров было собрано около миллиона евро. А во вторник посольство Италии запустит сбор средств и для широкой публики. Ради привлечения внимания к этой инициативе МИД Италии, в диппредставительстве пройдет концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Фото: iStock
В Венеции с нового года запретят круизные лайнеры

Напомним, на прошлой неделе Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, за последние дни Лагуне был нанесен ущерб в размере одного миллиарда евро. Поскольку итальянское правительство смогло выделить лишь 20 миллионов евро, власти начали сбор пожертвований. Был открыт специальный банковский счет для отправки средств как из Италии, так и из-за рубежа. Все неравнодушные могут оказать помощь как в целом городу, так и определенному музею, библиотеке, школе или церкви. Театры "Ла Скала" и "Арена ди Верона" уже перечислили выручку от продажи билетов на свои спектакли, прошедшие в минувшие выходные.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью
В Тбилиси полиция дубинками и водометами разгоняет протестующих
Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ