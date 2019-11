Конечно, он один такой. Автор поколенческих хитов "Я хочу быть с тобой", "Гуд бай, Америка", "Настасья" и многих других - Вячеслав Бутусов мудр, флегматичен и непредсказуем. В конце 80-х, на пике популярности, распустил "Наутилус Помпилиус", так же вдруг расстался с электронным дуэтом "Deadушки", а пару лет назад расформировал "Ю-Питер", собиравший аншлаги по всей стране. Ради чего все это? Оказывается, ради новой группы "Орден Славы" с только что вышедшим дебютным альбомом "Аллилуия". Сразу после премьеры Вячеслав Бутусов (теперь, между прочим, заслуженный артист России) ответил на вопросы "РГ".

Вы работали над альбомом больше трех лет. Отчего так долго - не хотели повторять то, что делали прежде?

Вячеслав Бутусов: Даже дольше: я трудился над альбомом пять лет. Непрерывно, не отвлекаясь ни на что, кроме семьи и работы. Очень благодарен всем моим друзьям - академическим музыкантам, которые привили мне любовь к классической музыке. Когда я в процессе, то полностью счастлив и практически ни о чем не думаю, только фиксирую то, что слышу. А уже потом обрабатываю и довожу до нужной кондиции. Все, что я делаю в течение этих долгих десятилетий, следует воспринимать не раздельно, а как единый путь совершенствования.

Нынешнюю премьеру вы преподнесли как манифест: "Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы, творческие люди, объединяемся под флагом Ордена Славы". Целью вы назвали "жизнеутверждающую музыку" - и повторили вслед за "Битлз" (Love is all you need): "Любовь - это все, что нам нужно". Чего еще, кроме любви, ждать от музыкантов вашего "Ордена Славы"?

Вячеслав Бутусов: Нам уже все дано. У нас все есть. Но любовь - это главный дар. Любовь преображает любую действительность.

С этим не поспоришь. Песни у вас снова пронзительны, уже первый сингл "Идиот" - с фрагментами духовной музыки, со скрипками и виолончелями - открывает новые стремления. Вы идете к симфороку?

Вячеслав Бутусов: Все симфонические инструменты записаны в Петербурге, нам помогали музыканты оркестра Мариинского театра и Петербургской филармонии. Особый вклад внесли дети - участники Хора радио и телевидения Петербурга под управлением Игоря Грибкова. Он же написал все партитуры для "академиков". Тексты для песен я создавал по принципу либретто. Иногда получалось по три варианта текстов. А почему пилотным синглом стал "Идиот"?! Эта песня легко воспринимается - поэтому и стала первой.

В ней есть строчки "Чем больше город - тем меньше люди"… К этому вы пришли, поселившись после переезда из Екатеринбурга в город Пушкино под Санкт-Петербургом? Или вдохновил совет Иосифа Бродского: "Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря"?

Вячеслав Бутусов: Я счастлив жить в Пушкине. Лучшего места для себя пока даже не представляю.

В новом альбоме вас явно волнует история страны, уроки прошлого. Это как-то связано с событиями вашей личной жизни?

Вячеслав Бутусов: Известно, что история нас ничему не учит, хотя исторический опыт для того нам и дан, чтобы не совершать ошибок. Но человечество пока еще слишком своенравно и нерадиво, чтобы жить по правильным законам. Поэтому мы просто рисуем картину результатов человеческой духовной деятельности. Но достижение духовной зрелости - это долгий и непрерывный процесс, это лестница в небо, шаг за шагом, ступень за ступенью.

Вы написали песню на стихи Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Да и в треке "Поэт и правитель" у вас просто пушкинский слог. Дань уважения к великому поэту тоже входит в ваш план достижения духовной зрелости?

Вячеслав Бутусов: Я люблю Пушкина и рад, что наконец-то получилось сделать песню на его стихи. В этом альбоме много параллелей с пушкинскими текстами. Поэт всегда слышит правителя, у него тонкий слух и особое чувство бдительности. А вот правители не всегда слышат, не всегда понимают поэта. А дети часто пишут власти, как деду Морозу, - это распространенная форма обращения. И просьбы у детей бывают самые разнообразные. Кстати, некоторые тексты песен я переписывал по несколько раз. Рассматривал варианты музыкальной подачи - от шейка до романса. И пробовал тексты с разным настроением (абсурдизм, басня, эпос)…

А песня "Дети сидят в интернете" - это и про ваших детей? Опирались на свой родительский опыт?

Вячеслав Бутусов: Эта песня в некотором смысле о проблеме отцов и детей. Ну, а если в общем - песни, конечно, помогают жить, но в целом мир не меняют. Никакие умные книги не смогли уберечь человечество от многочисленных бед и несчастий. Возможно, дело в нашем восприятии и недоверии.