Конечно, он один такой. Автор поколенческих хитов "Я хочу быть с тобой", "Гуд бай, Америка", "Настасья" и многих других - Вячеслав Бутусов мудр, флегматичен и непредсказуем. В конце 80-х, на пике популярности, распустил "Наутилус Помпилиус", так же вдруг расстался с электронным дуэтом "Deadушки", а пару лет назад расформировал "Ю-Питер", собиравший аншлаги по всей стране. Ради чего все это? Оказывается, ради новой группы "Орден Славы" с только что вышедшим дебютным альбомом "Аллилуия". Сразу после премьеры Вячеслав Бутусов (теперь, между прочим, заслуженный артист России) ответил на вопросы "РГ".

Для того и дан нам исторический опыт, чтобы не совершать новых ошибок... Фото: Сергей Куксин/РГ

Вы работали над альбомом больше трех лет. Отчего так долго - не хотели повторять то, что делали прежде?

Вячеслав Бутусов: Даже дольше: я трудился над альбомом пять лет. Непрерывно, не отвлекаясь ни на что, кроме семьи и работы. Очень благодарен всем моим друзьям - академическим музыкантам, которые привили мне любовь к классической музыке. Когда я в процессе, то полностью счастлив и практически ни о чем не думаю, только фиксирую то, что слышу. А уже потом обрабатываю и довожу до нужной кондиции. Все, что я делаю в течение этих долгих десятилетий, следует воспринимать не раздельно, а как единый путь совершенствования.

Нынешнюю премьеру вы преподнесли как манифест: "Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы, творческие люди, объединяемся под флагом Ордена Славы". Целью вы назвали "жизнеутверждающую музыку" - и повторили вслед за "Битлз" (Love is all you need): "Любовь - это все, что нам нужно". Чего еще, кроме любви, ждать от музыкантов вашего "Ордена Славы"?

Вячеслав Бутусов: Нам уже все дано. У нас все есть. Но любовь - это главный дар. Любовь преображает любую действительность.

С этим не поспоришь. Песни у вас снова пронзительны, уже первый сингл "Идиот" - с фрагментами духовной музыки, со скрипками и виолончелями - открывает новые стремления. Вы идете к симфороку?

Вячеслав Бутусов: Все симфонические инструменты записаны в Петербурге, нам помогали музыканты оркестра Мариинского театра и Петербургской филармонии. Особый вклад внесли дети - участники Хора радио и телевидения Петербурга под управлением Игоря Грибкова. Он же написал все партитуры для "академиков". Тексты для песен я создавал по принципу либретто. Иногда получалось по три варианта текстов. А почему пилотным синглом стал "Идиот"?! Эта песня легко воспринимается - поэтому и стала первой.

В ней есть строчки "Чем больше город - тем меньше люди"… К этому вы пришли, поселившись после переезда из Екатеринбурга в город Пушкино под Санкт-Петербургом? Или вдохновил совет Иосифа Бродского: "Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря"?

Вячеслав Бутусов: Я счастлив жить в Пушкине. Лучшего места для себя пока даже не представляю.

В новом альбоме вас явно волнует история страны, уроки прошлого. Это как-то связано с событиями вашей личной жизни?

Вячеслав Бутусов: Известно, что история нас ничему не учит, хотя исторический опыт для того нам и дан, чтобы не совершать ошибок. Но человечество пока еще слишком своенравно и нерадиво, чтобы жить по правильным законам. Поэтому мы просто рисуем картину результатов человеческой духовной деятельности. Но достижение духовной зрелости - это долгий и непрерывный процесс, это лестница в небо, шаг за шагом, ступень за ступенью.

Я очень благодарен всем моим друзьям - академическим музыкантам, которые привили мне любовь к классической музыке

Вы написали песню на стихи Пушкина "Я помню чудное мгновенье". Да и в треке "Поэт и правитель" у вас просто пушкинский слог. Дань уважения к великому поэту тоже входит в ваш план достижения духовной зрелости?

Вячеслав Бутусов: Я люблю Пушкина и рад, что наконец-то получилось сделать песню на его стихи. В этом альбоме много параллелей с пушкинскими текстами. Поэт всегда слышит правителя, у него тонкий слух и особое чувство бдительности. А вот правители не всегда слышат, не всегда понимают поэта. А дети часто пишут власти, как деду Морозу, - это распространенная форма обращения. И просьбы у детей бывают самые разнообразные. Кстати, некоторые тексты песен я переписывал по несколько раз. Рассматривал варианты музыкальной подачи - от шейка до романса. И пробовал тексты с разным настроением (абсурдизм, басня, эпос)…

А песня "Дети сидят в интернете" - это и про ваших детей? Опирались на свой родительский опыт?

Вячеслав Бутусов: Эта песня в некотором смысле о проблеме отцов и детей. Ну, а если в общем - песни, конечно, помогают жить, но в целом мир не меняют. Никакие умные книги не смогли уберечь человечество от многочисленных бед и несчастий. Возможно, дело в нашем восприятии и недоверии.