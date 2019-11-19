Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло. По ее словам, команда Зеленского мало чем отличается от команды экс-главы государства Петра Порошенко.

Созданное Зеленским правительство, отметила Лукаш каналу NewsOne, на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" - представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Новый украинский лидер хуже, чем предыдущий, так как он отменил постановление о максимальном росте тарифов, напомнила политик. Также при Зеленском забрали лицензию у 112 канала.

Ранее руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак заявил о том, что Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания. Между тем рейтинг доверия к главе государства со стороны граждан страны начал снижаться. Как отмечают социологи, падение составило семь процентов. Аналитики связывают проблемы с рейтингом Зеленского с "феноменом завышенных ожиданий".