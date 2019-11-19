Победа "Мисс Беларусь" на выборах в парламент взорвала Сеть

В Беларуси прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Среди известных личностей путевку в парламент получила обладательница титула "Мисс Беларусь" 2018 года Мария Василевич.

Победа 22-летнего редактора Белтелерадиокомпании и телеведущей программы "Доброе утро, Беларусь" вызвала шквал эмоций у пользователей интернета.

Большинство отзывов и постов были в положительном ключе, и сопровождались соответствующими пожеланиями.

К примеру, пользователь monrojuice7 высказал мнение: "У вас есть Instagram, и это очень хороший способ коммуникации с народом, главное не тихориться и не прятаться, а с ответственностью идти на контакт со всеми людьми. Вас будут и критиковать, и ругать - не обижайтесь на это, а относитесь с мудростью: прислушивайтесь, но умейте не обижаться. Успехов вам и ответственности в вашей работе".

Пользователь с профилем liudmila_yakimovich отписала: "Хочется пожелать, чтобы через лет 15 Вы только гордились своими решениями", а россияне пригласили Марию Василевич посетить с дружеским визитом в Калининград.

Напомним, что 17 ноября в Беларуси прошли выборы в парламент республики. Итоговая явка на голосовании превысила 70 процентов. В Минске проголосовало 63,26 процента избирателей, явка превысила 80 процентов в Витебской (82,09), Гомельской (81,38), Могилевской (82,30) областях.