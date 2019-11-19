СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео с моментом падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате чего погибли двое мужчин. Запись с камер видеонаблюдения обнародовал СК РФ.

Напомним, во вторник утром на автостоянке у магазина, расположенного по улице Аустрина, образовался провал грунта диаметром порядка трех метров. Яма была заполнена горячей водой. На записи видно, что провал полностью окутал белый густой пар. Автомобиль Lada Largus свернул с дороги и начал приближаться к месту провала. В последний момент водитель решил объехать клубящуюся воронку, однако из-за густого пара не заметил край провала и съехал правым передним колесом в яму. Машина мгновенно упала в провал. Он оказался настолько глубоким, что из воды виднелись только буксующие колеса перевернувшегося автомобиля.

Как позже выяснилось, в нем находились двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет. Они погибли на месте происшествия. Их тела вместе с машиной подняли спасатели.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Расследование ЧП взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, обвал грунта произошел из-за размыва. Позже выяснилось, что разорвалась магистральная труба диаметром 500 миллиметров, по которой подавалось отопление в жилые дома. На теплосетях Пензы произошедшее назвали форс-мажором и пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и взять на себя расходы на ритуальные услуги. Представитель организации подчеркнул, что за несколько часов до аварии данный участок обошел ответственный. Он не заметил никаких повреждений или признаков прорыва. Сейчас следователи выясняют точные причины ЧП, а также степень причастности должностных лиц к гибели двух человек.