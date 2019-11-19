Фестиваль "ХАОС" представил в Новосибирске театральный авангард

Фестиваль "ХАОС" прошел в Новосибирске впервые. В городе с богатой и разнообразной культурной жизнью инициатива театра "Старый дом" и куратора Оксаны Ефременко прозвучала, тем не менее, очень весомо и ярко. Дело в программе: спектакль Константина Богомолова "Преступление и наказание" (петербургский "Приют комедианта") соседствовал с экспериментами театров ТРУ, post, а еще - с постановкой "Индивиды и атомарные предложения", поставленной Всеволодом Лисовским в казанском "Углу".

Здесь же состоялась премьера "Идиота" Андрея Прикотенко, показали и три зарубежных спектакля - дрезденских "Униженных и оскорбленных", финский "Марат/Сад" и польскую "Фрекен Жюли" из театра Людовы. Разбавили афишу, сфокусированную на "актуальном театре", образовательные программы - от лекций до зрительского клуба, и арт-резиденция для молодых художников, которую театральный документалист Михаил Патласов приурочил к книге Умберто Эко "История красоты".

Желание показать авангард современного российского театра команда "ХАОСА" реализовала: за десять дней можно было увидеть целый спектр взаимоотношений художников с форматами и текстом.

Так, "Идиот" Андрея Прикотенко, четырехчасовое путешествие в ад по мотивам Достоевского, через этюды актуализирует содержание романа, приноравливая его к психофизике современного человека и переписывая лексически почти набело. В этом раскладе Аглая - активистка, ее родители - успешные новые буржуа, чье благополучие зависит от власти, Настасья Филипповна - пережившая насилие истеричка, убивший ее Рогожин ходит в спортивном костюме и имеет брутальный вид пригородной шпаны. Только Мышкин оставлен как есть - в облике добровольного мученика, использующего странные слова и совершающего странные поступки.

В дрезденских "Униженных и оскорбленных" Себастьяна Хартманна Достоевский разъят на микроны. Их бравые немецкие артисты пересобирают на наших глазах, добывая энергию сегодняшнего города и тяжелой жизни его бедных, обиженных судьбой обитателей. Огромный спектакль почти весь построен на живом, здесь и сейчас рождающемся диалоге - актерам дана свобода выбора фрагментов текста или же проговаривания его от первого лица. Второй источник - лекция Вольфрама Лотца о гамбургской драматургии, которая словно комментирует происходящее между героями "Униженных", но с точки зрения искусства театра.

Участники арт-резиденции Михаила Патласова номинально отталкивались от "Истории красоты", но в действительности каждый попытался обратить внимание зрителей на что-то важное - и это не всегда было про красоту. Тем интересней.

Варвара Попова сделала форум-театр про буллинг в школе "Мы", задев людей в зале самой темой и ее подачей. Форум-театр - давно разработанная Аугусто Боалем технология, лежащая на границе между искусством и терапией. Но каждый раз, будучи наложена на локальный контекст, она безотказно срабатывает детонатором настроений зала.

Совсем иначе, но тоже вторгался в территорию личного, Андрей Короленко из театра "Синестетика" с перформансом "Я (не) буду". Его участницы показывали зрителям уроки тактильных контактов: приглашая поочередно почти всех из примерно двух десятков зрителей на сцену, они словно проверяли нас всех на свободу и открытость.

Журналисты и блогеры Олег Циплаков и Евгений Зайцев сделали перформанс в пустующем ангаре "Меги" и посвятили его России, красоте и Константину Богомолову. Полудикое действие "Скажешь, когда хватит" представляет из себя микс из звучащих текстов Эко, застолья с разговорами, возложения венков к портрету Богомолова и коллективного караоке под Меладзе. Весело пошутив на все топовые "злобы дня", создатели объяснили, что делают тот театр, который нравится им самим.

Сам Патласов вместе с артистами "Старого дома" устроил бродилку по Ikea с остановками в уютных комнатках, предназначенных для счастливой семейной жизни, заглядывая в которые, зритель мог услышать документальные разговоры о разном - о красоте в том числе. Используя предельно повседневное в качестве материала, Михаил Патласов предложил посмотреть на него в ином ракурсе. Живая речь сделала более отчужденным пространство магазина, имитирующего райскую жизнь, но, конечно же, не гарантирующего настоящего счастья. Этот красивый жест и увенчал "ХАОС", который благодаря своему названию, концепции и очень открытой новосибирской публике имеет все шансы на долгую счастливую жизнь.