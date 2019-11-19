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19.11.2019 16:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как долго можно снимать квартиру в городах России по цене нового MacBook

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

13 ноября компания Apple представила MacBook Pro 16. Стоимость девайса  в максимальной комплектации равна 393 тысячам рублей. Сколько месяцев на эти деньги можно снимать двухкомнатную квартиру в российских городах?

Фото: Choreograph/iStock
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В исследование портала недвижимости Domofond.ru вошла стоимость аренды жилья в 77 крупных городах России. Дольше всего снимать квартиру можно в Курске и Волжском. Стоимость ноутбука равна 37 месяцам съема жилья в этих городах. В Стерлитамаке этих денег хватит на 36 месяцев, в Орле и Брянске на 34, в Костроме на 33, в Иваново на 32, в Кургане, Пензе, Липецке, Саранске и Кирове на 31. Стоимость аренды двушки в этих городах колеблется от 10 497 до 12 688 рублей.

В Москве, самом дорогом городе рейтинга, этих денег хватит только на пять месяцев аренды. Цена аренды здесь больше 75 тысяч в месяц. Следом за столицей по дороговизне идут Санкт-Петербург, Химки и Владивосток. В этих городах можно снять квартиру на десять месяцев.

Приведена статистика и по городам-миллионерам. На 393 тысячи рублей можно пожить в Волгограде 26 месяцев, в Челябинске и Омске 25 и 24 месяца соответственно.

Напомним, недавно "РГ" рассказывала о том,  в каких регионах резко взлетела и упала стоимость долгосрочной аренды домов. Так, больше всего подорожала аренда домов в Курской области. По сравнению с прошлым годом она поднялась на 20,7 процента. А подешевела - в Ивановской области на 23,4 процента.

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