Названы точные дата релиза и цена PlayStation 5

Инсайдер, скрывающийся в Сети под ником PSErebus, сообщил своим подписчикам в Twitter новые подробности о готовящейся к выходу игровой приставке PlayStation 5.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

По его словам, за официальной расплывчатой формулировкой "2020 Holidays" скрывается 20 ноября 2020 года, рекомендованная цена на запуске составит 499 долларов (почти 32 тысячи рублей по актуальному курсу) для рынка США, а в стартовой линейке игр будет новая часть знаменитой гоночной серии Gran Turismo 7.

Игровое сообщество стало воспринимать всерьез сообщения специалиста по "сливам" после того, как тот правильно указал дату выхода долгожданного эксклюзива The Last of Us Part II (которую в итоге все равно отодвинули на более поздний срок). Тем не менее информация все равно носит неофициальный характер и может в итоге не подтвердиться.

Кроме того, PSErebus, можно сказать, пустился во все тяжкие и запостил твит об основном конкуренте Sony на консольном рынке - Xbox Project Scarlett, по его данным, на старте получит аналогичный прайс в 499 долларов. Предположение интересное, но в подобную осведомленность о внутренних делах сразу двух крупных корпораций верится с трудом.