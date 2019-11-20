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20.11.2019 10:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Канарские аборигены встретили яхту "Сибирь" фламенко и кастаньетами

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Совершающая кругосветку яхта "Сибирь" оказалась в центре национального праздника, устроенного жителями городка Минделу в честь международной трансатлантической регаты ARC 2019.

Фото: Омский яхтклуб
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Город пиратов, расположенный на острове Сан-Висенте, встретил российских путешественников с распростертыми объятиями. Прямо у борта яхты местные танцовщицы под барабаны, гитары и кастаньеты дали импровизированный концерт.

- Это было и неожиданно, и очень здорово, - признался "РГ" матрос "Сибири" Алексей Декельбаум. - Нам крупно повезло оказаться в самом центре грандиозного фестиваля в честь международной регаты. В бухте собралось более ста яхт, идущих в гонке с Канар до Кариб. А гостей было в десятки раз больше. Островитяне организовали яркое, зажигательное карнавальное шествие в стиле фламенко. А после с удовольствием сфотографировались с нами на фоне "Сибири".

Путь яхтсменов к Канарским островам оказался непростым, с поломками и уже привычными штормами. Но были и сюрпризы

- Полной неожиданностью для нас стал визит летучих рыб. Залетали на нашу палубу и шальные кальмарчики, которые оказались довольно вкусными, - рассказал матрос Сергей Лебединский.

Фото: Омский яхтклуб

Сегодня "Сибирь" отправляется дальше. Ей предстоит один из самых долгих переходов через Атлантику до Южной Америки, который займет почти три недели. Синоптики пообещали путешественникам попутного ветра. Так что яхта сократит образовавшееся отставание от графика.

В России зима не за горами, значит, в Южное полушарие очень скоро придет лето. В самый его разгар - в январе 2020 года - экипаж кругосветной парусной экспедиции водрузит в Антарктиде российский флаг в честь 200-летия открытия Белого материка знаменитыми русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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