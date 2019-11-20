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20.11.2019 09:04
Рубрика: В мире

Волкер заявил о скептическом отношении Трампа к избранию Зеленского

Текст: Максим Макарычев
Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер дал свои показания по делу об импичменте в конгрессе и пояснил, что Дональд Трамп скептически отнесся к избранию Владимира Зеленского украинским президентом.
Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер. Фото: Efrem Lukatsky/ AP Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер. Фото: Efrem Lukatsky/ AP
Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер. Фото: Efrem Lukatsky/ AP

По словам Волкера, во многом это произошло из-за высокого уровня коррупции в этой стране, о котором был прекрасно осведомлен американский президент, сообщает ABC News. "23 мая после возвращения из Украины мы пытались убедить президента в том, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю (Украины)", - пояснил дипломат.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Он отметил, что президент получал не только положительные, но и крайне негативные отклики о происходящем в украинской верхушке. По его словам, по этой причине приглашение Зеленского посетить США растянулось на целый месяц.

Волкер появился во вторник на слушаниях по импичменту в комитете по разведке палаты представителей, став последним на данный момент свидетелем, которого требовали заслушать в конгрессе демократы по так называемому "украинскому вопросу".

Он также пояснил, что представители Белого дома никогда не сообщали официальному Киеву, по какой причине летом этого года была заморожена военная помощь Украине. "У нас никогда не было причины для этого", - пояснил Курт Волкер.

Повторяя свои предыдущие показания, Волкер утверждал, что "никогда" он не знал или не участвовал в усилиях "призвать Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента Байдена". Тем не менее, он отказался от своего прежнего утверждения, пояснив, что якобы не знал о том, что интерес президента Дональда Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани к газовой компании Burisma связан с Байденом, потенциальным соперником президента от демократов в 2020 году. В целом, как отмечает CNN, Волкер существенно поменял свои показания в сравнении с теми, которые давал в октябре перед членами того же комитета по разведке нижней палаты конгресса. "Я многому научился", - с улыбкой парировал Волкер, когда конгрессмены указали ему на разницу в показаниях. "Я узнал много вещей, которых я не знал во время рассматриваемых событий", - добавил бывший спецпредставитель Трампа.

В мире США В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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