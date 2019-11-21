Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что причиной распада страны стало возникновение у республик "своего государственного понимания". Таким образом он ответил президенту России Владимиру Путину заявившему, что во многом к развалу СССР подтолкнула неэффективная экономическая политика. По мнению российского лидера, случившееся не было связано с увеличением национализма в Прибалтике.

По мнению первого президента Советского Союза, свою роль сыграли не только экономическая нестабильность и отсутствие реформ. "Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", - цитирует Горбачева РИА Новости. Политик считает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

Ранее Горбачев утверждал, что не жалеет о перестройке. По его словам, ее частью было новое внешнеполитическое мышление, предполагающее свободу выбора и универсальные ценности. По его словам, было невозможно жить так, как прежде. Ответственность за конец перестройки и развал Советского Союза он возложил на организаторов путча в августе 1991 года.

Горбачев был признан самым упоминаемым политиком прошлого. Он возглавил рейтинг Фонда "Петербургская политика", который изучил присутствие политиков-ветеранов в текущей повестке. Некоторым "ветеранам" удается избежать медийного и политического "забвения", но это, скорее, исключения, сделали вывод в фонде.