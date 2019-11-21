Моралес вернется в Боливию при гарантии безопасности

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что хотел бы вернуться в родную страну уже завтра, однако ему необходимы гарантии безопасности от временного правительства. По словам Моралеса, ему известно, что Вашингтон выступает против его возвращения в Боливию, но сам он хочет это сделать.

"Ждем гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдет, ответственным будет временное правительство", - цитирует Моралеса РИА Новости. Ранее бывший лидер Боливии попросил помощи международных посредников в возвращении на родину из Мексики, где ему было предоставлено политическое убежище.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом, организованным США. Удачным поводом для организации массовой кампании против главы Боливии стали проведенные 20 октября президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки.

После отставки Моралеса президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.