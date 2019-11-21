Почему россияне предпочитают отдыхать осенью в Беларуси

Любовь к славянской природе, голубой глади белорусских озер притягивает в осеннюю пору любителей живой природы Союзного государства. Этот туристический каприз россиян подтверждают ноябрьские результаты исследований популярного среди путешественников агентства ТурСтат.

Славятся гостеприимством, в частности, и курорты на берегу озера Нарочь в полутора часах езды от белорусской столицы. Эти края уже давно стали самым популярным местом отдыха у российских туристов среди курортов стран СНГ, где они предпочитают проводить свой осенний отдых. Во-первых, в окрестностях здешних мест насчитывается около полусотни озер, где удивительное богатство рыбных уловов, говорят знатоки. Если вы удачливый всадник, то к вашим услугам на ферме неподалеку отменные скакуны, а новичков инструкторы и в седле научат сидеть, и на бричке прокатят. На любой вкус в заповедных местах пролегают маршруты для любителей двухколесных "пробежек" и пеших прогулок.

Вслед за озером Нарочь в топ-5 вошли курорты Нафталан (Азербайджан), Бурабая (Боровое, Казахстан), Джермук (Армения) и Калараш (Молдавия). Кстати, в среднем по осени в страны Содружества граждане РФ выезжают отдыхать на 10-14 дней и платят за проживание, питание и лечение от трех до трех с половиной тысяч рублей в сутки.

Ноябрьский рейтинг был представлен агентством по итогам анализа популярности осеннего отдыха на климатических и бальнеологических курортах стран СНГ.